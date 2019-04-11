Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

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Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

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Фото: © Victoria Jones/PA

Суд в Лондоне оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Следующее заседание по делу журналиста пройдёт 2 мая.

Господин Ассанж, вы остаётесь под стражей до следующих слушаний… Они состоятся 2 мая, — огласил судья.

Суд также отметил, что основатель WikiLeaks признаётся виновным в нарушении условий выхода под залог. По этому делу ему грозит до года тюрьмы. Во время заседания Ассанж почти молчал, только заявил, что ни в чём не признаёт свою вину.

Британская полиция сегодня задержала Ассанжа. Это произошло после того, как Эквадор отказал ему в политическом убежище.

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