Многодетная мать прокатилась за рулём с младенцем на руках — видео

О странном и опасном стиле вождения женщины говорят и другие многочисленные ролики на её странице.

Мать четверых детей из Набережных Челнов не расстаётся с новорождённым сыном даже за рулём. На опубликованных в соцсетях кадрах 28-летняя Агина одной рукой держится за баранку, а второй убаюкивает карапуза.

— Со своим любимым мальчиком я не могу расстаться даже в автомобиле. Он для меня словно воздух, чтобы жить. Он смысл моей жизни, — гласит надпись на видео.

При этом женщина периодически отвлекается от дороги и целует малыша. О странном и опасном стиле вождения Агины говорят и другие многочисленные ролики на её странице. Так, на одном из видео автомобилем управляет мальчик, сидя на коленях у матери. В это время ни женщина, ни ребёнок не пристёгнуты ремнём безопасности.

Ранее Лайф писал, что в Ростове-на-Дону родители запретили врачам переливать кровь их полуторамесячной дочери из религиозных соображений.