Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" возвращено в прокуратуру

Прокуратура теперь должна устранить процессуальные нарушения. Домашний арест фигурантке дела продлили.

В Москве Мещанский районный суд Москвы вернул в Генпрокуратуру РФ дело Нины Масляевой — экс-бухгалтера "Седьмой студии". Об этом сообщает ТАСС. Она проходила по делу о хищении бюджетных денег.

— Обвинительное заключение не конкретизировано в отношении Масляевой, кроме того, ей неизвестно, кто совершил хищение денег, а это говорит о том, что при таких условиях суд не может вынести приговор, — отметила судья.

Прокуратура теперь должна устранить процессуальные нарушения. Домашний арест Масляевой продлили до 19 июля.

Отметим, что Масляева пошла на сделку со следствием и рассказала о схеме хищений, которая существовала в студии. Вину свою она признала.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников получил от Минкультуры РФ 214 млн на проект "Платформа". Для его реализации он создал АНО "Седьмая студия", к работе в которой привлёк Малобродского, Итина, Нину Масляеву и других знакомых. Затем они похитили часть денег, выделенных им из бюджета.