Украинцев возмутило видео со сбитым грузовиком Зеленским: Псих у власти

Гнев пользователей соцсетей в основном был направлен на предполагаемого автора ролика — штаб Петра Порошенко.

Видео, в котором грузовик сбивает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, вызвало волну возмущения у пользователей соцсетей. Большинство комментаторов даже не сомневаются, что появление ролика — дело рук предвыборного штаба Петра Порошенко.

— Пётр Алексеевич, стремясь в повторные президенты Украины, совершенно не в курсе, что настоящий лидер — это в первую очередь моральный авторитет, а уже потом — специалист и технократ, — написал один из пользователей.

— Ему надо у психиатра "анализы" сдавать. Псих у власти, тем более буйный, — написал другой.

Ещё один комментатор предположил, что украинский лидер чувствует, что "запахло жареным". Другие не стали подбирать выражения и начали обзывать политика нецензурными словами.

— Петя просто наслаждается человеческими смертями. Извращенец! Геббельс отдыхает! Ну это прямая угроза, — это всего несколько комментариев из более тысячи, которые оставили пользователи под роликом.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что штаб Порошенко опубликовал видео, где его "сбивает" грузовик. Охрану Зеленского после этого решили усилить, а Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.