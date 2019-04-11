Глава СНБО считает, что "сильная украинская армия" является одним из важнейших факторов защиты мира и безопасности в регионе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, а Незалежная станет "первым плацдармом". С такими словами он обратился к участникам Киевского форума по безопасности.

— Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, к полномасштабной континентальной войне в Европе, — говорит глава СНБО.

Турчинов заявил о необходимости готовиться к тому, что рано или поздно Россия начнёт использовать свой военный потенциал. По его мнению, первым делом она попытается взять Украину. При этом, как отметил глава СНБО, "сильная украинская армия, сильный сектор безопасности и обороны сегодня являются самыми важными факторами защиты мира и безопасности в Европе".

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