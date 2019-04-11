Мужчину застрелили за отказ оплатить еду всем посетителям кафе

Полиция города Гейнсвилл американского штата Флорида задержала мужчину, который выстрелил в голову посетителю кафе, заплатившему за чужую еду, сообщает Miami Herald.
Крейг Брюер был в хорошем настроении, когда зашёл в кафе. Он решил оплатить заказы нескольких гостей заведения, раздав им 20-долларовые купюры.
Однако щедрый посетитель во время раздачи денег пропустил одну девушку. Её это возмутило. После этого спутник посетительницы вступил в конфликт с Брюером.
Затем агрессивный мужчина покинул кафе, через некоторое время вернулся с пистолетом и выстрелил в голову Брюера. Мужчина скончался на месте. Полицейские задержали подозреваемого.
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