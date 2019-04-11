Мужчину застрелили за отказ оплатить еду всем посетителям кафе

Читайте также

Мужчину застрелили за отказ оплатить еду всем посетителям кафе

34

Фото: © Pixabay

Потерпевший скончался на месте. Подозреваемого сразу арестовали местные полицейские.

Полиция города Гейнсвилл американского штата Флорида задержала мужчину, который выстрелил в голову посетителю кафе, заплатившему за чужую еду, сообщает Miami Herald.

Крейг Брюер был в хорошем настроении, когда зашёл в кафе. Он решил оплатить заказы нескольких гостей заведения, раздав им 20-долларовые купюры.

Однако щедрый посетитель во время раздачи денег пропустил одну девушку. Её это возмутило. После этого спутник посетительницы вступил в конфликт с Брюером.

Затем агрессивный мужчина покинул кафе, через некоторое время вернулся с пистолетом и выстрелил в голову Брюера. Мужчина скончался на месте. Полицейские задержали подозреваемого.

Ранее Лайф сообщал, что липецкий пенсионер выстрелил из ружья в 7-летнего мальчика.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×