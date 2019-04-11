Арестован лихач на Mercedes, намеренно сбивший курсанта

Сам Дмитренко заявил на суде, что в последнее время почти не ездил на автомобиле и не получал штрафов.

45-летнего Вячеслава Дмитренко, который за рулём внедорожника Mercedes намеренно сбил курсанта МЧС, отправили в СИЗО на два месяца, сообщает Следственное управление СК РФ по Воронежской области.

Мужчина является фигурантом дела о "покушении на убийство", однако его защита просила о домашнем аресте подозреваемого. В качестве доводов было отсутствие судимостей и плохое состояние здоровья.

— Сотрудниками регионального управления СК России продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, и закрепление доказательственной базы, — заявили следователи.

Ранее Лайф приводил слова матери Вячеслава Дмитренко. Она заявляла, что сын психически болен и почти слеп. У самого водителя обнаружили 46 штрафов.