Путин поручил следить за тарифами на вывоз мусора для россиян

Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение следить за тарифами на вывоз мусора, которые устанавливаются для населения. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин после совещания лидера страны с членами кабмина.

— Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться, — заявил Кобылкин.

Ранее российский лидер также требовал от Генпрокуратуры оперативно реагировать на проблемы с мусором.