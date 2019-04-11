Путин поручил следить за тарифами на вывоз мусора для россиян

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Путин поручил следить за тарифами на вывоз мусора для россиян

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Фото © L!FE/Александр Матвеев

Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение следить за тарифами на вывоз мусора, которые устанавливаются для населения. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин после совещания лидера страны с членами кабмина.

Самые главные поручения были очень простые: тариф для населения расти не должен, тот уровень, которого мы сегодня достигли, должен остаться, — заявил Кобылкин.

Ранее российский лидер также требовал от Генпрокуратуры оперативно реагировать на проблемы с мусором.

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