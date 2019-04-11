Футболист "Спартака" сломал нос американцу, задевшему его "мерседес"

Спортсмен не стерпел, что пешеход "ударил по его автомобилю", и начал его избивать.

Полузащитник московского "Спартака" 22-летний Аяз Гулиев в Москве сломал нос американцу, который переходил дорогу по зебре перед его "мерседесом". По данным МК, взбешённого спортсмена и окровавленного пешехода доставили в полицию для разбирательства.

Конфликт произошёл на пешеходном переходе Краснопрудной улицы утром 10 апреля. Когда загорелся зелёный свет, толпа пешеходов направилась через дорогу. Однако Гулиев, находившийся за рулём "мерседеса", останавливаться не планировал. Машина задела 29-летнего переводчика-американца, и тот ударил по машине. Как пишет издание, возмущённый водитель выскочил из "мерседеса" и начал размахивать руками. Майкл попытался убежать, но оппонент его догнал и избил.

— Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода всё лицо было в крови, мы были в ужасе! — рассказали свидетели произошедшего.

У американца диагностировали перелом носа, но от госпитализации он отказался. Мужчин доставили в полицию для разбирательства. Когда спортсмен извинился и предложил оплатить лечение, американец отказался от всех претензий.

К слову, этот "мерседес" футболист купил в конце 2018 года и за несколько месяцев успел более 200 раз нарушить правила дорожного движения. Немалая часть штрафов до сих пор не оплачена.