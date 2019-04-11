Рогозин предложил создать базу на обратной стороне Луны

Он назвал это самым тихим и укромным местом на единственном естественном спутнике Земли.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что лунную базу с научно-исследовательским элементом нужно создавать на обратной стороне Луны. Он заявил, что это "уникальное место" из-за отсутствия индустриальных шумов Земли.

— Это наилучшее место с точки зрения изучения дальнего космоса. Если делать научную базу, то её нужно делать в самом тихом и укромном месте Луны, — приводит РИА "Новости" слова Рогозина.

Отметим, что сейчас на стадии обсуждения находится совместная с США лунная программа. Москва считает, что сотрудничество в ней должно быть равноправным.

В то же время у России может появиться и свой план по покорению естественного спутника Земли. Идёт разработка государственной политики в этой сфере.

Ранее же Рогозин назвал планы США по высадке на Луну ширмой.