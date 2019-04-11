В Подмосковье на вызов приехал пьяный фельдшер и отказался помогать пациентке

Нетрезвого медика очевидцы сняли на камеру смартфона. Теперь ему придётся искать новую работу.

Как сообщает портал 360, всё произошло в одном из супермаркетов "Пятерочка" в подмосковных Химках. Пожилой покупательнице стало плохо, и ей вызвали скорую прямо в магазин. Каково же было удивление очевидцев, когда женщину принялся осматривать явно нетрезвый фельдшер. Мужчина с трудом сохранял равновесие и еле ворочал языком, а когда он заметил, что его снимают на камеру телефона, дело дошло до угроз.

— Значит так, на видеокамеру для всех Химок вот этому молодому человеку сейчас бью морду, — пообещал медик.

К слову, помощь пациентке так никто и не оказал. Пришлось вызывать другую медицинскую бригаду.

Между тем в пресс-службе подмосковного Министерства здравоохранения журналистам заявили, что после обнародования ролика личность фельдшера удалось установить, его уже уволили.

А ранее в Дзержинске перед входом в больницу № 2 на видео сняли валявшегося на асфальте пьяного врача, который не мог даже самостоятельно подняться — ему помогали прохожие.