"Яжемать" объяснила, почему села за руль с младенцем на руках

Жительница Татарстана подчеркнула, что заботится о своём малыше так, как считает нужным.

Мать четырёх детей из Набережных Челнов прокомментировала Лайфу видео, на котором она водит автомобиль с младенцем на руках. Женщина убеждена, что не подвергала ребёнка опасности.

— На тот момент он находился не в детском удерживающем устройстве, я это признаю и готова ответить по закону, — сказала женщина.

При этом она добавила, что не считает такую езду угрожающей безопасности ребёнка. Женщина говорит, что на тот момент она "доверилась не детскому креслу, а опыту вождения и своей внимательности". По мнению Агины, она заботится о своём малыше так, как считает нужным, и делает всё необходимое для его счастливого детства.

— Это мой ребёнок, и как себя вести в его воспитании, а тем более думать о его безопасности, решать только мне, а не всяким комментирующим лицам, — добавила мать.

На кадрах, которые вызвали возмущение пользователей соцсетей, 28-летняя Агина одной рукой держится за баранку, а второй убаюкивает карапуза. При этом временами она отвлекается от дороги, чтобы его поцеловать. Опасным вождением уже заинтересовались в полиции.