Итальянский журналист уверен, что арест Ассанжа бросает тень на имидж Запада

Джульетто Кьеза вспомнил Эдварда Сноудена, который вынужденно нашёл убежище в России. Так же как и ему, Ассанжу мстят власти США, уверен публицист.

Арест Джулиана Ассанжа британской полицией повлияет на имидж западного общества. Такое мнение высказал Лайфу экс-депутат Европарламента и итальянский журналист Джульетто Кьеза.

— Это, конечно, событие, которое будет влиять ещё долго на имидж западного общества, скажем так, — заявил Кьеза. — Проблема в том, что раньше мы привыкли, когда диссиденты уезжали из Советского Союза и бежали на Запад, чтобы получить убежище. А сейчас мы находимся в такой ситуации, когда происходит совершенно наоборот.

Журналист уверен, что ситуация с Джулианом Ассанжем показывает, что власти США не могут позволить одному человеку идти против мейнстрима Запада.

— Арест Джулиана Ассанджа означает угрозу для всех, кто сейчас использует Интернет, веб, другие источники распространения информации. Это для них предупреждение: "Осторожно, так будет и с вами, не смейте говорить то, что вы знаете, потому что мы вас накажем", — добавил Кьеза.

Ранее задержание Джулиана Ассанжа осудил бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который и выдал разрешение Ассанжу на политическое убежище. Заседание по делу журналиста, который находится теперь во власти правосудия Великобритании, пройдёт 2 мая.