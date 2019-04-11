Итальянский журналист уверен, что арест Ассанжа бросает тень на имидж Запада

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Итальянский журналист уверен, что арест Ассанжа бросает тень на имидж Запада

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Фото: © AP Photo/Matt Dunham

Джульетто Кьеза вспомнил Эдварда Сноудена, который вынужденно нашёл убежище в России. Так же как и ему, Ассанжу мстят власти США, уверен публицист.

Арест Джулиана Ассанжа британской полицией повлияет на имидж западного общества. Такое мнение высказал Лайфу экс-депутат Европарламента и итальянский журналист Джульетто Кьеза.

Это, конечно, событие, которое будет влиять ещё долго на имидж западного общества, скажем так, заявил Кьеза. — Проблема в том, что раньше мы привыкли, когда диссиденты уезжали из Советского Союза и бежали на Запад, чтобы получить убежище. А сейчас мы находимся в такой ситуации, когда происходит совершенно наоборот.

Журналист уверен, что ситуация с Джулианом Ассанжем показывает, что власти США не могут позволить одному человеку идти против мейнстрима Запада.

Арест Джулиана Ассанджа означает угрозу для всех, кто сейчас использует Интернет, веб, другие источники распространения информации. Это для них предупреждение: "Осторожно, так будет и с вами, не смейте говорить то, что вы знаете, потому что мы вас накажем", — добавил Кьеза.

Ранее задержание Джулиана Ассанжа осудил бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который и выдал разрешение Ассанжу на политическое убежище. Заседание по делу журналиста, который находится теперь во власти правосудия Великобритании, пройдёт 2 мая.

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