СК просит продлить домашний арест Калви ещё на три месяца

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СК просит продлить домашний арест Калви ещё на три месяца

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Майкл Калви. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Следствие попросило суд продлить основателю Baring Vostok Майклу Калви срок нахождения под домашним арестом ещё на три месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Калви и Кордичева сроком до 14 июля 2019 года, — пояснила она.

Ходатайство следствия будет рассмотрено завтра.

Сегодня суд постановил освободить инвестора из СИЗО и поместить его под домашний арест. Причём Калви осталось сидеть с электронным браслетом всего три дня. Напомним, инвестора и ещё пять человек обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.

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