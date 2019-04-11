СК просит продлить домашний арест Калви ещё на три месяца

Следствие попросило суд продлить основателю Baring Vostok Майклу Калви срок нахождения под домашним арестом ещё на три месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

— Поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Калви и Кордичева сроком до 14 июля 2019 года, — пояснила она.

Ходатайство следствия будет рассмотрено завтра.

Сегодня суд постановил освободить инвестора из СИЗО и поместить его под домашний арест. Причём Калви осталось сидеть с электронным браслетом всего три дня. Напомним, инвестора и ещё пять человек обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы.