Штаб Порошенко опроверг причастность к видео с Зеленским и грузовиком

Так это или нет, сейчас разбирается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье: "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля".

Избирательный штаб Петра Порошенко опроверг свою причастность к изготовлению и распространению скандального ролика, на котором кандидата на главный пост страны Владимира Зеленского сбивает грузовик. Об этом представитель действующего украинского президента заявил местному изданию "Корреспондент".

— Ни Администрация Президента, ни штаб кандидата не имеют к этому отношения, — утверждает собеседник портала.

Отметим, что на причастность команды Порошенко к этому видео указывает тот факт, что появилось оно в аффилированном с украинским лидером телеграм-канале. Кроме того, его активно репостят поддерживающие Порошенко блогеры и лидеры мнений — так называемые порохоботы. В штабе Зеленского тоже не сомневаются, что ролик — дело рук его соперника.

Лайф также сообщал, что на Украине возбудили дело из-за видео, на котором Зеленского сбивает грузовик. Создателям ролика вменяется статья "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля".