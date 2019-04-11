Военный эксперт усомнился, что новый пистолет "Удав" придёт на смену ПМ

Оружие будет производиться в трёх модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка.

Военные эксперты оценили новый самозарядный пистолет "Удав". Оружие запустят в серийное производство в трёх модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка.

— Это пистолет скорее для сил специальных операций и разведывательных подразделений. Это не пистолет для основного состава вооружённых сил. Он имеет патроны калибра 9х21 мм, это специальный патрон, разработанный ещё в советское время, который способен пробивать бронежилеты, небронированную технику, имеет повышенный импульс отдачи, — рассказал НСН член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Специалист также отметил, что пистолет Макарова (ПМ) хоть и не отвечает современным требования, однако до сих пор используется вооружёнными силами, "Удав" не сможет его заменить.

Ранее Лайф сообщал, что в США напомнили об угрозе санкций странам, покупающим оружие у России.