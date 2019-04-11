Чадов рассказал, как Барановская спасла его от неминуемой смерти на Бали

По словам звезды, это произошло несколько лет назад. Они вместе на катере отправились исследовать необитаемые острова, а по возвращении он почувствовал недомогание.

Известный актёр Андрей Чадов рассказал, как несколько лет назад отдыхал на Бали вместе с популярной телеведущей Юлией Барановской и она буквально спасла его от неминуемой смерти. Историю артист вспомнил в программе "Судьба человека".

Чадов и на тот момент уже бывшая жена футболиста Андрея Аршавина на катере отправились исследовать необитаемые острова. После путешествия актёр почувствовал недомогание, а вскоре его состояние стало критическим — он даже не мог самостоятельно стоять на ногах. Барановская сбегала в аптеку и примчалась с полным пакетом различных медикаментов.

— Она два дня от меня не отходила. Это просто чудесный человек. Мудрая женщина. Я ей очень благодарен, что она меня выходила. Сегодня у многих людей какое-то потребительское отношение друг к другу. Но то, что сделала тогда для меня Юля, останется со мной на всю жизнь, — цитирует актёра портал "Дни.ру".

Чадов заверил, что слухи об их романе с Барановской не имеют под собой никаких оснований. По его словам, они всегда были только близкими друзьями.

Ранее нынешняя супруга Аршавина заявила, что Юлия Барановская уже много лет одержима её мужем и даже пыталась его приворожить.