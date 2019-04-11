Мамаев извинился перед избитым водителем "за лёгкий вред здоровью"

Его примеру последовали ещё два фигуранта громкого дела — Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин.

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев извинился в суде перед избитым в октябре 2018 года водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.

— Хочу принести извинения за лёгкий вред здоровью. Готов возместить итоговую компенсацию. Хочу обратиться к Виталию — может, уже на основе видео он хорошо вспомнил и сказал правдивые показания, — отметил Мамаев.

К пострадавшему с извинениями обратились также футбольный тренер Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин. Первый ещё раз повторил, что его "два удара" последовали после оскорблений со стороны Соловчука. Несмотря на это, он заявил, что приносит публичные извинения за свои действия.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они долгое время находились под арестом, и сейчас идёт суд.