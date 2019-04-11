Политолог развеял миф о "свободе слова" по-британски

Старый Свет инициировал ряд достаточно жёстких законов, регулирующих поведение граждан в мессенджерах и соцсетях. Однако в Европе воспринимают эти процессы цивилизовано и не допускают вокруг этого спекуляций ради внутриполитической борьбы.

Вступившие с силу законы против фейков и о недопустимости оскорбления государственных символов имеют массу преимуществ по сравнению даже с британским законодательством. Так считают российские эксперты. Так, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев привёл в пример инициированный в Лондоне закон, по которому социальные сети будут обязаны удалять оскорбительные посты и недостоверную информацию об отдельных людях и компаниях уже в течение нескольких часов после публикации.

— У нас, к сожалению, граждане не очень информированы о том, что в других странах происходит, в частности в Британии, — рассуждает эксперт в беседе с Лайфом. — Вопреки мнению, что это такой оплот демократии, свободы слова и так далее, напомню, что в Великобритании действует такой закон, что в их знаменитом Гайд-парке нельзя ругать ни королеву, ни членов её семьи, ни английскую церковь. И эти же ограничения идут для средств массовой информации.

Напомним, что российский закон не распространяется на частную переписку, а также не устанавливает ответственность за выражение мнения, критику или свою позицию по отношению к госвласти. Британцы, очевидно, не смогут похвастаться тем же. Однако там, как утверждает Матвейчев, никто не кричит о нарушениях свободы слова, хотя всё регулируется гораздо жёстче, чем у нас.

— Я уж про Китай вообще не говорю, который блокирует всё, что может, и это, кстати, не мешает ему достигать самых высоких темпов в мире по экономическому росту, — указывает политолог. — И нашему народу, особенно оппозиции, тоже надо определиться, чего мы хотим: чтобы у нас была стабильность и рост экономический, или мы хотим такой же бардак и чтобы всё было разрешено, как на Украине.

Ранее также стало известно, что в той же Великобритании хотят создать регулятор для защиты от онлайн-угроз. Он получит право блокировать доступ к сайтам или наказывать руководителей компаний-нарушителей.

Напомним, что законы о фейковых новостях и о недопустимости оскорбления госсимволов вступили в силу 29 марта. Оба документа вносят дополнения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Законопроекты вызвали бурное обсуждение в Интернете. Тут Лайф рассказывает, в чём их суть.