Выросло число россиян, не поддерживающих аборты

Свыше 50 процентов участников опроса выразили уверенность, что зачатие является началом человеческой жизни.

Всё больше россиян считают, что аборт — это убийство. Таковы результаты опроса, который был проведён общероссийским общественным движением "За жизнь!" и Институтом биополитики и пронатализма, сообщает News.ru.

Доля россиян, которые считают аборт убийством, выросла уже до 79,7%. А 57,7% уверены в том, что зачатие — начало человеческой жизни. В то же время 15,6% считают, что жизнь зарождается вместе с сердцебиением, и только четверть опрошенных полагают, что жизнь человека отсчитывается с момента его рождения.

Как ранее сообщали в Минздраве, количество абортов в России за последние пять лет снизилось на 30 процентов. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять прерывание беременности к убийству.