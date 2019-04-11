В Петербурге запланировали до 2032 года открыть 29 станций метро

К 1 сентября планируется пустить движение до станций "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары".

Власти Санкт-Петербурга до 2032 года планируют открыть 29 станций метро. Как заявил врио губернатора региона Александр Беглов, для этого планируется увеличить ежегодное финансирование работ до 30 миллиардов рублей.

— На 2020–2021 годы эти деньги уже заложены. Метро является транспортным каркасом нашего города, — сказал Беглов журналистам, осматривая строящуюся станцию "Проспект Славы".

По его словам, на 2019 год на расходы по строительству метро предусмотрено 18 млрд рублей. Врио губернатора отметил, что к 1 сентября планируется пустить движение до станций "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.