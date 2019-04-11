В Петербурге запланировали до 2032 года открыть 29 станций метро

Читайте также

В Петербурге запланировали до 2032 года открыть 29 станций метро

5

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

К 1 сентября планируется пустить движение до станций "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары".

Власти Санкт-Петербурга до 2032 года планируют открыть 29 станций метро. Как заявил врио губернатора региона Александр Беглов, для этого планируется увеличить ежегодное финансирование работ до 30 миллиардов рублей.

На 2020–2021 годы эти деньги уже заложены. Метро является транспортным каркасом нашего города, — сказал Беглов журналистам, осматривая строящуюся станцию "Проспект Славы".

По его словам, на 2019 год на расходы по строительству метро предусмотрено 18 млрд рублей. Врио губернатора отметил, что к 1 сентября планируется пустить движение до станций "Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал план развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×