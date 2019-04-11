"АвтоВАЗ" прекратит поставки Lada в Европу

Потеря покупателей из ЕС концерну большими убытками не грозит, этот рынок не был для него приоритетным.

Российская компания "АвтоВАЗ" временно прекратит поставлять свои машины на европейский рынок. Как уточнили в пресс-службе автопроизводителя, решение принято в связи с грядущим ужесточением экологических норм в странах ЕС.

— Мы корректируем нашу экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент нам придётся покинуть их на некоторое время, — заявили в "АвтоВАЗе".

В компании подчеркнули, что не рассматривали европейский рынок в качестве приоритетного и делали основную ставку на страны СНГ, Латинской Америки и Ближнего Востока. Поэтому прекращение поставок большими убытками автоконцерну не грозит.

Ранее эксперты составили топ-5 самых дешёвых кроссоверов на март 2019 года в России. Неизменным лидером остаётся Lada 4x4 со стартовой ценой 519 тысяч рублей. Автомобиль также является самой дешёвой и популярной моделью на отечественном рынке.