В Москве водитель иномарки "прокатил" полицейского на капоте — видео

Водитель иномарки в Москве попытался сбежать и "прокатил" полицейского на капоте. Соответствующее видео появилось в WhatsApp-канале Следственного комитета России.
По версии следствия, водитель хотел избежать административной ответственности и совершил наезд на сотрудника полиции, протащив его несколько метров. Страж порядка получил травмы.
Полицейскому оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту ЧП начата проверка.
Ранее похожий инцидент имел место в Ростове-на-Дону.
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