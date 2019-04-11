Официант в суде озвучил настоящую сумму чека Кокорина и Мамаева

Оказалось, что телеграм-каналы, приписавшие футболистам кутёж на полмиллиона рублей, "слегка" преувеличили.

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ту злополучную ночь нагуляла на гораздо меньшую сумму, чем сообщалось ранее. Как заявил на допросе в суде официант "Кофемании" Ринат Токтаров, в чеке фигурировала сумма в 18 тысяч рублей, но никак не в 264 тысячи.

Адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова попросила свидетеля уточнить валюту, о которой идёт речь. Официант заверил, что назвал сумму в рублях.

Отметим, что накануне в телеграм-каналах появились даже фотографии чеков, которые, как утверждалось, оплатили футболисты в тот раз. Общая сумма за отдых в двух заведениях якобы составила 400 тысяч рублей, причём большая часть из них ушла на алкогольные напитки.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а затем напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они долгое время находились под арестом, и сейчас идёт суд.