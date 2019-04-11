Объявлен в розыск "Халк", выбивший кулаком стекло в метро

Отец молодого человека заявил, что он мог так поступить из-за проблем с машиной и в семье.

Полицейские объявили в розыск неадекватного мужчину, который кулаком выбил стекло в двери движущегося поезда в метро Санкт-Петербурга. По данным телеграм-канала Life Shot, правоохранители наведались домой к "Халку из подземки", но его там не оказалось.

Отец мужчины попытался оправдать агрессивное поведение своего сына. По его словам, сын мог сорваться из-за проблем с семьёй и машиной.

Ранее Лайф публиковал видео с "ульяновским Халком". Мужчина разгромил "Магнит" и подрался с покупателем, попытавшимся его остановить.