Трамп прокомментировал арест Ассанжа: Ничего не знаю о WikiLeaks. Не моя тема

Пока сторонники журналиста ведут борьбу против его экстрадиции в Штаты, хозяин Белого дома не спешит изучать "матчасть".

Президент США Дональд Трамп своеобразно отреагировал на вопрос об аресте Джулиана Ассанжа. Американский лидер заявил, что вообще ничего не знает о WikiLeaks и в принципе не в курсе истории с информатором.

— Я ничего не знаю о WikiLeaks. Это не моя тема, — заявил Трамп на брифинге в четверг.

На вопрос об отношении к предъявленным Ассанжу обвинениям президент США ответил коротко: "У меня нет никакого мнения".

Он добавил, что не намерен вмешиваться в ход событий, а все дальнейшие решения он отдал на откуп генпрокурору Барру.

Напомним, что Джулиан Ассанж в течение семи лет скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне. Он опасался экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Сегодня, 11 апреля, власти Эквадора отказали Ассанжу в политическом убежище, и основателя Wikileaks задержали.