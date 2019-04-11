В Минюсте США рассказали, какой тюремный срок грозит Ассанжу

В Соединённых Штатах его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона.

До пяти лет тюремного заключения в США грозит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщает Министерство юстиции Соединённых Штатов.

В ведомстве отметили, что журналиста обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона.

— Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

В частности, по информации американских правоохранителей, в марте 2010 года он вступил в сговор с информатором WikiLeaks Брэдли Мэннингом, который на тот момент служил в рядах армии США. Целью сговора Минюст США считает взлом компьютерных сетей Пентагона, чтобы затем передать засекреченные данные изданию.

Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил из-за опасения экстрадиции в США, где, как сообщалось ранее, ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Сегодня, 11 апреля, власти Эквадора отказали Ассанжу в политическом убежище, после чего в их посольство в Лондоне нагрянула полиция и задержала основателя WikiLeaks. Суд в Лондоне оставил его под стражей.