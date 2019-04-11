Учёные установили точный возраст, когда человек начинает лениться

Также исследователи выяснили период пиковой опасности того, когда ребёнок бросит заниматься любимым спортом.

Многие маленькие дети с воодушевлением ждут начала обучения в школе, но довольно быстро теряют интерес к урокам и пытаются даже их прогуливать. Оказалось, что этому есть научное объяснение — возраст поступления в школу часто совпадает с началом превращения человека в лентяя. Об этом говорится в исследовании специалистов из Университета Йювяскюля в Финляндии.

Финские учёные установили, что уровень активности в организме растёт только до 7 лет, а потом начинает снижаться. Именно в этом возрасте дети становятся более ленивыми вне зависимости от того, насколько активными были до этого. Также, согласно исследованию, в подростковом возрасте человек с максимальной вероятностью бросает заниматься любимым спортом.

— Поскольку уровень двигательной активности с возрастом стабилизируется, а малоподвижный образ жизни становится всё более распространённым, необходимо воздействовать на детей в раннем возрасте, — говорит ведущий автор исследования Иринья Лоунассало.

Подвижность в юном возрасте имеет определённые преимущества и оказывает положительное влияние на здоровье взрослого человека, даже если он будет вести сидячий образ жизни, отметила она.

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