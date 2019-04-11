В Турции задержали воров, которые украли шубу и надругались над манекеном

Всё это утром хозяин торговой точки увидел на кадрах с камер видеонаблюдения вместе с полицией.

В Турции трое мужчин в магазине женской одежды украли шубу, а после надругались над манекеном. Странное ограбление произошло ночью, сообщает телеканал Haberturk.

Наутро кражу обнаружил хозяин магазина. Он сразу вызвал полицейских. Правоохранители заметили множество отпечатков пальцев на женском манекене. При просмотре видео с камер видеонаблюдения они увидели весь ход ограбления. После того как воры сняли шубу с манекена, они начали его целовать и совершать с ним сексуальные действия.

Известно, что мужчин нашли и задержали, а вскоре отпустили, взяв под полицейский контроль.

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