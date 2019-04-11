Тимошенко пошутила про анализы Порошенко

Политик саркастически заметила, что "чувствует неудобство", потому что не вписалась в этот тренд.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко заявила на Киевском форуме по безопасности, что чувствует себя беспокойно, поскольку предыдущий выступающий сдал все анализы, а она нет. Ироничный комментарий относился к президенту Украины Петру Порошенко, который выступал перед ней.

— Несколько дискомфортно себя чувствую, потому что знаю, что передо мной выступал самый главный оратор, который сдал все анализы, а я — нет. Я не знаю, принимают ли тут без анализов или нет, — пошутила нардеп.

"Газовая принцесса" добавила, что "чувствует неудобство в связи с тем, что не вписалась в такой мощный тренд в украинском обществе".

Напомним, Пётр Порошенко за последнюю неделю в рамках предвыборной кампании дважды сдал анализы на алкоголь и наркотики. Сначала — в лаборатории НСК "Олимпийский", а спустя несколько дней — в Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).