Кокорин и Мамаев могли избить ещё и топ-менеджера Внешэкономбанка

В тот день пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак, руководитель НАМИ Сергей Гайсин и водитель известной телеведущей.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в злополучный день, когда совершили сразу серию избиений, едва не напали ещё и на главного юриста Внешэкономбанка Игоря Краснова. Об этом сообщает Mash.

Как отмечается, во время драки Кокорин заявил: "Кто смелый, давай раз на раз" и обвёл взглядом кафе. В потасовку Краснов вмешиваться не стал, на телефон снимать происходящее тоже не стал — в этом убедился брат Александра Кирилл, подбежавший к юристу.

Напомним, 8 октября 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала, а также напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Они долгое время находились под арестом, и сейчас идёт суд.