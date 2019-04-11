Глава МИД Эквадора рассказал, сколько страна потратила на Ассанжа

Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия рассказал, сколько денег страна потратила в период с 2012 по 2018 год на содержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
— Эквадор направил 5 817 000 долларов на обеспечение безопасности Ассанжа, — передаёт газета "Комерсио" слова министра.
Глава ведомства отметил, что ещё 400 тысяч долларов ушло на оплату медицинских расходов, еду и чистку одежды журналиста.
Также известно, что Эквадор выделил 300 тысяч долларов на юридическую помощь Ассанжу.
Ранее Лайф сообщал, что полиция Лондона арестовала основателя WikiLeaks в связи с запросом США о его экстрадиции.
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