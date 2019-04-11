Литва отозвала своего посла из России

Власти страны опасаются, что дипломат в опасности из-за скандала со взятками при выдаче виз.

Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.

По мнению ведомства, дипломат в опасности из-за дела о взятках при выдаче виз, в котором Мотузас проходит как свидетель.

Главный фигурант этого расследования — бывший посол Литвы в Москве Римантас Шидлаускас. Его несколько дней назад задержали.

По версии следствия, он получил взятку от влиятельного россиянина — владельца контрольного пакета акций одного из банков — за помощь с выдачей шенгенской визы.

Мотузас заверил, что ничего не знает об этой договорённости.