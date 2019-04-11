Актёр из "Пиратов Карибского моря" отсудил $600 тысяч за ложь о домогательствах

Судья признал, что представители издания не смогли обосновать изложенную информацию.

Австралийский актёр Джеффри Раш отсудил $607,5 тысячи у сиднейского таблоида Daily Telegraph за сообщения, обвиняющие его в "ненадлежащем поведении" по отношению к женщине, с которой он вместе снимался. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

В частности, речь идёт об иске 2017 года. Журналисты издания опубликовали две статьи, в которых Раша обвинили в домогательствах к актрисе Эрин Джин Норвилл.

По словам судьи Майкла Уигни, представители таблоида не смогли обосновать изложенную информацию.

Как сообщалось ранее, австралийская актриса Яэль Стоун обвинила Раша в непристойном поведении. По её словам, во время работы над постановкой "Записок сумасшедшего" в 2010 году Раш якобы танцевал перед ней голым, подглядывал в душе и дотрагивался до неё в "нежелательной манере".

Раш снялся во многих кинолентах, в том числе в двух фильмах из "Пиратов Карибского моря".