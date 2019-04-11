Трамп поблагодарил Россию и Китай за помощь на границе с КНДР

Однако президент США отметил, что "это не значит, что они не могут быть ещё лучше".

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность России и Китаю за оказанную помощь на границе КНДР. Своё заявление американский лидер сделал перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в Белом доме.

— Я хочу поблагодарить Китай, который очень помог нам на границе [с КНДР]. Я также хочу поблагодарить Россию, потому что она помогла нам, и она помогла нам немногим более чем многие думают, на границе [с КНДР]. И Россия, и Китай были весьма хороши, — передаёт ТАСС слова президента.

Однако Трамп намекнул, что странам не стоит расслабляться. Это не значит, что они не могут быть ещё лучше" в вопросах ядерного вооружения Корейского полуострова.

Ранее лидер КНДР пригрозил странам, которые хотят санкциями поставить страну на колени.