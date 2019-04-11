Трое детей погибли в Сирии при взрыве мины

Взрывное устройство заложили террористы, которых выбила из Эль-Кунейтры сирийская армия. А дети просто играли рядом.

Трое детей погибли при взрыве мины в деревне Хан-Арнабе провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии, сообщает государственное телевидение страны.

Дети играли недалеко от места, где был заложен боеприпас. В них попали осколки. Также один ребёнок госпитализирован с ранениями средней тяжести.

Этот взрыв — дело рук боевиков, которых недавно выгнала оттуда армия Сирии. Террористы часто закладывают мины перед отступлением.

Как ранее писал Лайф, власти страны восстановили контроль над Эль-Кунейтрой и ещё двумя провинциями в августе 2018 года.