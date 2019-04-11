Трое детей погибли в Сирии при взрыве мины

Трое детей погибли при взрыве мины в деревне Хан-Арнабе провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии, сообщает государственное телевидение страны.
Дети играли недалеко от места, где был заложен боеприпас. В них попали осколки. Также один ребёнок госпитализирован с ранениями средней тяжести.
Этот взрыв — дело рук боевиков, которых недавно выгнала оттуда армия Сирии. Террористы часто закладывают мины перед отступлением.
Как ранее писал Лайф, власти страны восстановили контроль над Эль-Кунейтрой и ещё двумя провинциями в августе 2018 года.
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