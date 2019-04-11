Главный тренер ХК "Ак Барс" покинул свой пост

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Главный тренер ХК "Ак Барс" покинул свой пост

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Зинэтула Билялетдинов. Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

Главный тренер казанского ХК "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов уходит со своего поста. Об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Билялетдинов три раза выигрывал с "Ак Барсом" Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018), а также с командой становился чемпионом суперлиги в 2006 году. В сезоне-2018/19 клуб проиграл в первом раунде плей-офф омскому "Авангарду" в четырёх матчах.

Я всегда буду помнить об успехах, которых нам удалось вместе добиться, самое первое чемпионство 2006-го, победу в Кубке европейских чемпионов, а затем два Кубка Гагарина, завоёванных с разницей в год, и, конечно, наш третий кубок — результат прошлого сезона, — сказал Билялетдинов.

Он поблагодарил всех игроков и команду клуба, а также болельщиков.

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