Первые публичные слушания по реновации прошли в 6 районах Москвы

Власти планируют построить в этих районах 2,77 миллиона квадратных метров жилья — почти втрое больше площади всех домов, которые будут сносить.

Первые публичные слушания по программе реновации прошли в московских районах Северное Тушино, Метрогородок, Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское и Митино.

Ранее в этих районах открыли выставки, на которых показали, как будут выглядеть кварталы и улицы, что где построят и так далее.

Самая масштабная стройка ждёт Метрогородок. Согласно документу, опубликованному на сайте управы, там снесут 74 дома общей площадью 428 тысяч квадратных метров, а построят вместо них 30 жилых комплексов, в которых будет почти 1,23 млн квадратных метров.

В Северном Тушине планируют снести 22 жилых дома недалеко от улицы Героев Панфиловцев (161 тысяча квадратных метров), на месте которых будут 494 тысячи квадратных метров нового жилья.

В посёлке Западный в Солнцеве соотношение сносимого и возводимого такое: 34,6 тысячи и 129 тысяч квадратных метров соответственно.

В общей сложности во всех шести районах речь идёт о строительстве 2,77 миллиона квадратных метров жилья, и это почти втрое больше площади подлежащих сносу зданий.

Среди самых волнующих вопросов жителей, которым предстоит переезд, — где они после реновации будут парковать машины: на проектах нет крупных стоянок, а подземные машино-места нужно будет покупать (цена вопроса — около миллиона рублей).