В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа

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В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа

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Фото: © Pixabay

Утечка была выявлена на подземном стальном газопроводе среднего давления диаметром 100 мм.

Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.

По информации министерства, сегодня в 18:54 в Ставрополе около дома № 7 на улице Родосской была выявлена утечка газа на подземном стальном газопроводе среднего давления диаметром 100 мм.

Уточняется, что газопровод принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Ставрополь". Причина аварии выясняется.

В 20:15 повреждённый участок отключён. Прекращено газоснабжение 4,1 тыс. абонентов. Температура наружного воздуха — 11ºС, — уточняется в сообщении.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, прогнозов пока дано не было.

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