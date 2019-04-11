В Ставрополе несколько тысяч человек остались без газа

Около 4100 человек остались без газоснабжения в Ставрополе из-за утечки, говорится в материалах Минэнерго РФ.
По информации министерства, сегодня в 18:54 в Ставрополе около дома № 7 на улице Родосской была выявлена утечка газа на подземном стальном газопроводе среднего давления диаметром 100 мм.
Уточняется, что газопровод принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Ставрополь". Причина аварии выясняется.
— В 20:15 повреждённый участок отключён. Прекращено газоснабжение 4,1 тыс. абонентов. Температура наружного воздуха — 11ºС, — уточняется в сообщении.
Проводятся аварийно-восстановительные работы, прогнозов пока дано не было.
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