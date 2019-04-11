Дом Наркомфина будет отреставрирован до конца текущего года

Всего же в столице сейчас действует более 700 разрешений на ремонтно-восстановительные работы, из которых 200 будут завершены в 2019 году.

Реставрационные работы в доме Наркомфина будут завершены до конца текущего года, об этом сообщил журналистам глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— 2019 год поставит точку в реставрации шедевра конструктивизма — дома Наркомфина. <...> Дом на Красной Пресне имеет не только мемориальную, но и архитектурную ценность. Здание является характерным образцом доходных домов начала прошлого века, — сказал он.

Всего же, по словам Емельянова, в столице в этом году зарегистрировано 725 действующих разрешений на реставрационные работы. В один год такое количество проектов завершить невозможно, но в департаменте уверены, что до конца года будет закончено не менее двухсот из них. Для сравнения, год назад было восстановлено 228 объектов.

Дом Наркомфина — не единственный знаковый проект, который планируется завершить до конца текущего года. Также это грот в усадьбе Кусково, дворец Баташевых, особняк Миндовского, 16 фасадов домов на площади Гагарина, также, возможно, будут восстановлены и десятилетиями пустовавшие палаты князей Пожарских и многие другие. Отмечается, что 16 объектов в этом году уже были сданы.