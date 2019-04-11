Учёные нашли быстрый и лёгкий метод диагностики рассеянного склероза

Новый способ диагностики рассеянного склероза предложили исследователи из Красноярска. Об этом информирует ресурс отделения РАН "Наука Сибири"
Метод, который был предложен сотрудниками ФИЦ "Красноярский научный центр СО РАН" вместе с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Красноярского государственного медуниверситета им. Войно-Ясенецкого, имеет ощутимые преимущества перед остальными способами выявления этого заболевания, так как позволяет быстро получить информацию, не требуя значительных материальных вложений. Обычно процедуры включают в себя проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) и забор спинномозговой жидкости для лабораторного исследования.
Рассеянный склероз — это заболевание, вызываемое сбоем в работе иммунной системы, в результате которого антитела начинают разрушать оболочки нервных клеток собственного организма. Такие антитела являются патогенными. На сегодняшний день заболевание является неизлечимым и может приводить к тяжёлой инвалидности.
Методика выявления недуга была протестирована в ходе эксперимента, в котором участвовали 177 больных и здоровых людей. Заболевание можно диагностировать, применяя созданные в лаборатории ДНК- или РНК-молекулы — аптамеры и биолюминесцентные белки. Комплекс из этих молекул находит патогенное антитело и соединяется с ним. Соединение легко обнаружить при лабораторном анализе.
На данном этапе метод не позволяет распознать стадию, на которой находится заболевание. Эффективность метода при выявлении рассеянного склероза составила 96% при обследовании группы здоровых людей, принимавших участие в эксперименте. В группе больных положительный результат получился в 52% случаев.
По словам кандидата биологических наук Василисы Красицкой, "анализ станет удобным дополнительным инструментом, пригодным в том числе для широкого первичного обследования пациентов".
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