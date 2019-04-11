Избившего пешехода футболиста "Спартака" оштрафуют за проезд на красный

22-летний Аяз Гулиев заплатит тысячу рублей за нарушение правил дорожного движения.

Полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева оштрафуют за инцидент на Краснопрудной улице в Москве, сообщили в столичном управлении МВД.

Против спортсмена завели административное дело по статье 12.12 "Проезд на запрещающий сигнал светофора". Она предусматривает штраф в размере 1 тысячи рублей.

Отмечается, что пострадавший пешеход написал заявление о том, что не имеет претензий к водителю.

Как ранее писал Лайф, конфликт на пешеходном переходе возник 10 апреля 2019 года. Гулиев ехал по зебре, когда для пешеходов уже горел зелёный свет. "Мерседес" футболиста задел американца, тот ударил по машине. Водитель вышел из авто и начал избивать иностранца.