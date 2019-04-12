В "Нафтогазе" рассказали, что будут делать в случае остановки транзита газа

В случае если поставки российского газа через Украину прекратятся, под ударом окажется не только экономика страны, но и энергобезопасность европейских стран, считает исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, предлагая при этом шаги по выходу из ситуации, передаёт Укринформ.

Во-первых, учитывая возможные потери бюджета Украины, в компании намерены приложить максимум усилий для исполнения "Газпромом" решения Арбитражного суда Стокгольма, которые подразумевают выплату 2,56 млрд долларов со стороны РФ.

Вторым пунктом Витренко называет новый транзитный контракт, который будет составлен "исключительно по европейским правилам" и позволит Украине оставаться "надёжным транзитным партнёром для Европы". В-третьих, если российская сторона "заблокирует транзит газа", "Нафтогаз" намерен начать новые судебные слушания по взысканию амортизационных компенсаций.

Ранее Лайф рассказывал о плане Б, который предложили в "Нафтогазе" на случай прекращения транзита газа из РФ.