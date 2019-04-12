Экс-президент Эквадора назвал выдачу Ассанжа местью нынешних властей

По его словам, соответствующее решение о судьбе журналиста было принято ещё в 2018 году.

Выдача Джулиана Ассанжа британской полиции — это не что иное как месть нынешних властей Эквадора основателю WikiLeaks за публикацию разоблачающих материалов о президенте, уверен экс-глава республики Рафаэль Корреа.

По его словам, ныне действующий президент Эквадора Ленин Морено считает Ассанжа ответственным за публикацию документов, в которых раскрыта причастность его брата и других членов семьи к схемам по отмыванию денег через офшоры.

— Пол Манафорт, глава президентской кампании Трампа, приезжал в Эквадор в мае 2017 года, буквально спустя несколько недель после того, как Морено вступил в должность президента. Ещё тогда Морено предложил сдать Ассанжа в обмен на американские деньги, — сказал Корреа в интервью RT.

Он также добавил, что уже в 2018 году, во время визита в Эквадор вице-президента США Майка Пенса, были достигнуты сразу три договорённости: об изоляции Венесуэлы, что и было сделано, о подаче иска против американской нефтегазовой компании Chevron и, собственно, выдачи Ассанжа.

Ранее Лайф рассказывал, что экс-президент Эквадора назвал нынешнего предателем из-за выдачи Ассанжа.