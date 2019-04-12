Нетаньяху о крушении зонда на Луне: Через 2–3 года сядет в целости, запишите это

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Нетаньяху о крушении зонда на Луне: Через 2–3 года сядет в целости, запишите это

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Никольский

Так премьер-министр Израиля прокомментировал аварию аппарата "Берешит", который должен был сделать страну четвёртой из достигших спутника Земли.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал снова попытаться отправить на Луну космический аппарат.

Израильский космический аппарат совершит посадку на Луну в целости. Через два с половиной — три года. Запишите это, — цитирует его РИА "Новости".

Как ранее сообщал Лайф, зонд "Берешит" разбился о лунную поверхность из-за сбоя в работе двигателя. За несколько секунд до этого он успел сделать селфи с флагом Израиля на фоне ландшафта спутника.

Это был первый космический аппарат страны, отправленный на Луну. Ракета-носитель с ним стартовала 22 февраля 2019 года.

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