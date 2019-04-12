В Госдепе США заявили, что уважают решение Эквадора о выдаче Ассанжа

Вашингтон уважает решение властей Эквадора о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщил представитель Госдепа США.

— Мы уважаем данное решение, — заявил он.

При этом представитель Госдепа отказался комментировать предстоящий на следующей неделе визит в Штаты президента Эквадора Ленина Морено, отметив, что всё пока что находится в стадии проработки.

Напомним, Эквадор решил отказать Джулиану Ассанжу в предоставлении дипубежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила, что Ассанж был арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом в 2012 году за непоявление в суде.