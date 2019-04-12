Рогозин поздравил россиян с Днём космонавтики

В этот день в 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос. Спустя 58 лет на повестке дня — новая лунная программа.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин разместил в "Твиттере" поздравление с Днём космонавтики. Свои приветственные слова он адресовал товарищам по работе, сотрудникам ракетно-космических предприятий, ветеранам и соотечественникам.

Праздник отмечается в честь знаменитого полёта Юрия Гагарина, который состоялся 12 апреля 1961 года. Тогда в 9:07 утра по московскому времени с Байконура стартовал корабль "Восток-1". Первый человек в космосе провёл на орбите 108 минут.

В наши дни страна планирует высадку космонавтов на Луне и строительство посещаемой базы на её поверхности (программа расписана до 2040 года). Кроме того, на повестке дня — отправка к МКС модуля "Наука", запуск обсерватории "Спектр-Р" и создание отечественного холдинга производителей ракетных двигателей.