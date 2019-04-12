Порошенко и Зеленский поговорили по телефону в эфире телеканала

Действующий президент Украины Пётр Порошенко приехал в студию телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1" и призвал лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать с ним дебаты в студии, однако тот отказался, указав, что находится на пути во Францию.

В студии Порошенко заявил, что 14 апреля на стадионе в ходе дебатов он и Зеленский в течение часа или двух ответят на все вопросы, которые есть у граждан страны.

— А 19-го числа, я считаю, мы должны быть в 20:00, в последнюю пятницу, в студии Общественного телевидения, — отметил Порошенко. Он также выразил готовность провести ещё один раунд дебатов между 14-м и 19 апреля.

Второй кандидат в президенты не смог присутствовать в этот день в студии: по словам ведущей, Зеленский сейчас направляется во Францию.

Позже лидер первого тура выборов вышел на связь по телефону и сказал, что приглашает Порошенко на дебаты на стадион 19 апреля.

— 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка, — указал он.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.