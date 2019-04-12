В Госдепе озвучили риски для Турции, с которыми она столкнётся при закупке С-400

Помимо исключения из программы F-35, США готовы наложить на Анкару санкции и отказать ей и в покупке ЗРК Patriot.

Покупка Турцией российских зенитных комплексов С-400 может обернуться для страны некоторыми рисками, которые озвучил на брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино.

Процитировав слова Майка Пенса о том, что США "не будут сидеть сложа руки", когда союзники по НАТО приобретают вооружение у противников альянса, он напомнил, что Турция уже была отстранена от программы по созданию истребителя-бомбардировщика F-35.

Помимо этого, Анкара также может стать и объектом санкций в соответствии с законом CAATSА "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Причём эти ограничения могут затронуть не только физические, но и юридические лица, причастные к этой "значительной сделке".

Также покупка российских С-400 "Триумф" исключит возможность для Турции приобрести и американские ЗРК Patriot, и это последняя проблема, озвученная Палладино.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что поставки С-400 в Турцию могут произойти до июля. А спустя несколько часов стало известно, что Анкара может закупить ещё одну партию С-400, если Вашингтон откажется продавать противоракетный комплекс Patriot.