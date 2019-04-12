Ким Чен Ына переизбрали на пост главы Северной Кореи

Младший сын предыдущего руководителя страны Ким Чен Ира правит в КНДР с 2011 года.

Ким Чен Ына переизбрали председателем Госсовета КНДР, сообщает агентство Рёнхап. Такое решение приняло Верховное народное собрание Северной Кореи.

Парламент также назначил нового премьер-министра страны — им стал Ким Чжэ Рён. Ранее этот пост занимал Пак Пон Джу.

Кроме того, утверждена кандидатура церемониального главы государства — председателя Президиума Верховного народного собрания. Эту должность занял Цой Рён Хэ.

Как ранее писал Лайф, этот государственный деятель исчез вскоре после убийства старшего брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама — в 2017 году. В то время Цой Рён Хэ был заместителем главы Центрального комитета Трудовой партии КНДР.

Ким Чен Ын, напомним, возглавил КНДР в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира.